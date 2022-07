Zazzaroni: “Dodô buon giocatore, Mandragora dà qualità e quantità al centrocampo. Jovic è il vero colpo, ho parlato con Ancelotti e…”

Interrogato sul mercato della Fiorentina ma non solo, il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non risparmia complimenti alle operazioni viola a Radio Bruno: “La Fiorentina si sta muovendo bene, molto più di altri. Dodô è un buon giocatore, Mandragora accresce la qualità e la quantità del centrocampo viola. Il vero colpo è Jovic. Ne parlavo con Ancelotti e l’ho detto a Pradè: in Italia il serbo fa 15-20 gol a campionato senza problemi. E’ un signor giocatore che ha avuto poco spazio ai Blancos, come Bale, Isco, Asensio. E’ stato pagato tantissimo, non dimentichiamolo. Per essere da Real serve forse qualcosa in più”.

Infine ha concluso: “In italia il mercato è da poveretti, si vende prima di comprare, spero che prima o poi ci siano operazioni. La Fiorentina ne ha già fatte 4 vere. La Roma ha fatto operazioni di contorno, la Juve ha preso Pogba e Di Maria ed ora deve vedere. L‘Inter ha ripreso Lukaku, una vera botta di fortuna. Milan niente a parte Origi. Servono idee quando non hai i soldi. Haaland come acquisto riesce a tutti se si hanno i fondi. In italia si va avanti a espedienti”.