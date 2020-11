Zazzaroni: “Idea della destabilizzazione della Fiorentina è assurda quanto i cartellini gialli e rossi mostrati “privatamente” ai giornalisti. Commisso faccia prevalere il cuore sul fegato e non diventi offensivo”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha pubblicato stamani un editoriale dove commenta le ultime sparate del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Zazzaroni esordisce così: “Rocco dice che giornali e radio fanno i soldi con la Fiorentina: con la simpatia che mi ha ispirato fin dal primo minuto, lo informo che da noi i quotidiani tirano su qualche copia e qualche eurino solo quando la Viola, o un’altra squadra seguita con altrettanta cura e passione, naviga nelle dolci acque europee. Quando invece balbetta, come da qualche tempo a questa parte fa la Fiorentina, le copie diminuiscono insieme all’entusiasmo e alle speranze dei tifosi, e così pure gli eurini. Ma nessuno pretende che il presidente ne risponde di tasca propria”.

Zazzaroni poi aggiunge: “L’idea della destabilizzazione è assurda quanto i cartellini gialli e rossi mostrati “privatamente” ai giornalisti brutti e cattivi: perciò non trasformi il Viola Park in un Jurassic Park della comunicazione. Purtroppo ha appena ripetuto l’errore commesso da alcuni suoi colleghi anche di recente: quando prova a mettere i tifosi contro la stampa nella terra di Ciccio Rialti, dei Polverosi, di Andrea Santoni e Massimo Basile poi diventa offensivo. Rocco torni a far prevalere il cuore sul fegato: in momenti come questo si distingue chi coltiva serenità, tolleranza e misura”.