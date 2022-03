Intervistato dal Brivido Sportivo, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Vincenzo Italiano: “Ha le qualità per essere ben presto, un eccellente allenatore. E’ preparato, cura i dettagli e ha idee. Per diventare un top però ha bisogno di giocatori: sono i grandi calciatori che trasformano un eccellente allenatore in un grandissimo tecnico”.

Poi ha proseguito: “Piatek e Cabral? Sono buonissimi attaccanti, ma presi singolarmente non valgono Vlahovic”.