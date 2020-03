Zazzaroni: “Le riunioni della Lega Calcio sono un litigio continuo, servirebbe il 118. Hanno fatto un mare di caz**te, menomale che alla fine decide il Governo”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Sportiva in merito alla gestione da parte della Lega Calcio dell’emergenza Coronavirus: “Porte chiuse? Grazie a Dio decide il Governo, è il suo compito stabilire le indicazioni principali. Tutti hanno visto il balletto di ca**ate fatte più o meno da tutti in questi giorni, speriamo che non vengano fatti altri casini, ma non si può demandare alla Lega. A sentire una riunione della Lega bisognerebbe chiamare il 118; litigano anche pesantemente, non riescono a fare sistema. Probabilmente serviva l’intervento di un organo esterno”.