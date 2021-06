Zazzaroni: “Le situazioni intorno a Gattuso e Prandelli rimangono troppo oscure. Commisso e Barone arroganti”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così le ultime vicende in casa Fiorentina su Lady Radio: “Nessuno ha dato spiegazioni sulla situazione di Gattuso. La versione della società viola su Mendes non è provata e io credo che invece alla Fiorentina potesse fare bene uno come lui. Anche la situazione su Prandelli è oscura. Ho visto troppa arroganza in Barone e Commisso. C’è tanta confusione, ma la squadra è buona. Italiano bravissimo allenatore e Nico Gonzalez giocatore interessante”.