Zazzaroni: “Rimettere Chiesa al centro del villaggio fiorentino non è semplice, ma neppure complicato. Nell’ultimo anno e mezzo si è parlato più di lui…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha introdotto così la sua intervista all’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa: “Rimettere Chiesa al centro del villaggio fiorentino non è semplice, ma neppure complicato. Federico è addirittura più riservato del padre, fuori dal campo difende meglio che in campo, un’impresa riuscire a demolire la sua maginot. Ma bisogna provarci. Nell’ultimo anno e mezzo si è parlato più di lui che della Fiorentina, più del suo futuro che del presente di una squadra costruita forzatamente in fretta e perciò irrisolta come questa drammatica, indimenticabile (purtroppo) stagione. Da troppi mesi la prima domanda che viene posta a Commisso, Barone e Pradè non è «lei come sta?», ma «Federico resta?». Solo di recente il presidente ha aperto alla cessione, pur se con due precise riserve: “Deve prima dirci che vuole andarsene, a tutt’oggi non l’ha ancora fatto, e poi l’offerta deve corrispondere alla valutazione economica che diamo noi al giocatore”.