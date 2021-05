Zazzaroni: “Sarri e Allegri potrebbero anche finire a Napoli. De Zerbi? Non ha ancora accettato lo Shaktar ma la sua idea è ripercorrere le orme di Ranieri…”

Intervenuto a Radio CRC, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato delle panchine del futuro, citando alcuni tecnici accostati spesso alla Fiorentina: “Su Spalletti non ho notizie particolari so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis, quando ha chiamato diversi allenatori. Per il Napoli non escluderei le piste Sarri e Allegri. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a Sarri, il tecnico toscano ci penserebbe con attenzione. De Zerbi è vicino alla Shakhtar. Non ha ancora dato il suo sì definitivo, ma la sua idea è ripercorrere le orme di Ranieri con tante esperienze all’estero”.