Zazzaroni: “Sconcertato dalla Fiorentina, sembra ci sia una maledizione sul campionato. Superlega? Siamo ad un punto di non ritorno”

Il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio è intervenuto a Lady Radio parlando della SuperLega: “Loro chiedono l’azzeramento del rischio, adesso sono arrivati a un punto di non ritorno. La Uefa dovrà scendere a patti con loro. Gli effetti saranno disastrosi, immagino cosa può succedere tra Dazn e Sky per i diritti in più ci sarà mancanza di competitività nei campionati”.

Sulle esclusioni: “Non ci credo a queste cose, non si può immaginare una Serie A senza Inter, Milan, Juventus. La formula può esser giusta, quando non saranno più Uefa non potrai cacciarli dai campionati”.

E sulla Fiorentina: “Sono sconcertato dal campionato della Fiorentina, sembra che ci sia una maledizione. Molte cose sono state sbagliate, ma su un piano tecnico non è una brutta squadra, è da ottavo posto. C’è qualcosa di incomprensibile, spero che si salvi”.