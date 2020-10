Zazzaroni: “So che Sarri non ha tutta questa voglia di tornare subito ad allenare. Ecco come la Fiorentina potrebbe convincerlo”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Iachini? Commisso lo ha scelto nonostante qualcuno in società fosse contrario, e questo probabilmente lo frena in merito all’esonero. Sarri? Non credo che lui voglia allenare subito. Ieri abbiamo parlato e mi ha fatto capire che vuole aspettare ancora. Deve rescindere con la Juve, ma anche una volta superato questo “ostacolo” non vedo in lui tutta questa necessità di rimettersi subito in carreggiata. Certo, per convincerlo bisogna proporgli un gruppo pronto a mettersi a disposizione, cosa che alla Juventus non è successo. Alla Fiorentina la qualità della squadra non è male, Ribery e Callejon sono ottimi, Amrabat, Pezzella e Milenkovic sono buonissimi giocatori. Mi rendo conto che pagare un terzo allenatore non è divertente, però in questo momento l’esigenza principale è quella di far tornare su la Fiorentina“.

0 0 vote Article Rating