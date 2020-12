Zazzaroni: “Tre partite terribili per la Fiorentina e se Prandelli fa zero, salta. Ritorno di Iachini? A quel punto tutto è possibile”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto su Lady Radio per parlare del momento difficile che sta vivendo la Fiorentina: “Le ultime tre partite sono state terribili. Bisogna capire qual è il male della squadra, perché contenuti tecnici ci sono ed è superiore sicuramente ad altre sette-otto formazioni di A. Bisogna parlare di salvezza ed esserne consapevoli. E’ strano quello che è successo, perché il mercato mi sembrava razionale. C’è un momento di grandissima flessione, mi sorprende questa partenza e mi sorprende che l’arrivo di Prandelli non abbia avuto il minimo impatto, anzi la situazione è addirittura peggiorata. Un ritorno di Iachini dopo il trittico Sassuolo, Verona e Juventus? Può succedere di tutto, perché hai davanti tre partite terribili. E se la Fiorentina porta a casa tre sconfitte consecutive è chiaro che salti la panchina di Prandelli. Il problema è che i viola hanno fatto un solo punto con Benevento e Genoa: lì dovevi farne sei e tutto sarebbe cambiato. Sicuramente nello spogliatoio non c’è serenità”.

Su Pradè, Zazzaroni spiega: “Per quello che ne so io voleva cambiare Iachini in estate con Juric o Di Francesco. Sa fare calcio, ma bisogna capire quanta autonomia abbia alla Fiorentina“.

Infine su Pulgar: “Io non sono mai impazzito per lui, ha fatto una sola, grande stagione, l’ultima in Emilia”.