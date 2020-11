Zazzaroni: “Vlahovic ha qualità ma crede di essere Ibrahimovic. Commisso può dare grandi soddisfazioni a Firenze”

Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è intervenuto a Lady Radio parlando del cambio in panchina: “Prandelli può dare esperienza, serenità. Deve fare dei cambi, basti pensare al centravanti. La squadra ha qualità, deve recuperare Amrabat, Castrovilli sta facendo bene, deve recuperare Callejon”.

E sull’attacco: “Vorrei avere io al Bologna uno degli attaccanti viola. Tra i tre sono tutti buoni centravanti ma non cambia molto tra uno e l’altro. Vlahovic ha grandi qualità ma crede di essere Ibrahimovic, Cutrone vive di fiducia e non si sente centrale nel progetto, Kouame deve esser recuperato. Io battezzerei un centravanti per almeno quattro partite. O porti un Batistuta, ma non ce l’hai, oppure con tre giovani lì sei messo male. E’ come se esci con tre ragazze tutte uguali…”

E sul centrocampo: “Pulgar centrale, Amrabat interno. Anche al Verona l’ha fatto poco il centrale. Castrovilli è il più duttile, ma non lo allontanerei mai dalla porta”.

E su Commisso: “Ha aderito subito alla Fiorentina e a Firenze, è arrivato in un momento importante. Ha giocato subito il jolly, può dare grandi soddisfazioni a Firenze”