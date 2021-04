Zazzera: “E’ come se avessi sempre avuto vicino Astori e mi avesse salvata”. Dall’operazione a cuore aperto al ritorno in campo

Dall’operazione a cuore aperto per un’anomalia alla coronaria destra, al ritorno al campo di allenamento e al contatto col pallone. La giocatrice della Fiorentina Femminile, Danila Zazzera, sembra aver superato ogni problema e sta tentando di tornare alla sua vita normale da sportiva.

“Ho provato a immaginarmi senza calcio, ma non riuscivo ad accettarlo. Il pallone mi mancava, stavo male…” ha detto la Zazzera a Gazzetta.it.

Tutto è successo a Firenze, città legata al dramma di Davide Astori: “Il destino è strano – continua – Quando mi dissero dell’intervento, dietro al medico c’era la sua foto. In questi mesi, soprattutto nel giorno dell’anniversario della sua morte, mi sono chiesta perché lui abbia dovuto lasciarci mentre a me sia andata così. È come se l’avessi sempre avuto vicino e in parte mi avesse salvata. La sua storia ha cambiato la medicina dello sport”.