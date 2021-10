Zazzera: “Ho avuto quella fortuna che è mancata ad Astori. Un dramma che mi ha segnato”

Un’operazione al cuore molto delicata e una lunga assenza prima di poter tornare a fare la calciatrice. La giocatrice della Fiorentina Femminile, Danila Zazzera, ha vissuto un dramma personale molto profondo nel corso della sua giovane vita: “Queste sono cose che ti segnano – racconta a FirenzeToday – e quando vai così tanto vicino al non sapere se il giorno dopo ti puoi svegliare o no, anche indirettamente pensi alle cose in modo diverso, pesi i problemi in modo diverso, ma in generale vivi le giornate in maniera differente”.

E poi paragona la sua situazione a quella di Astori: “Purtroppo a Davide è successa la tragedia che sappiamo tutti, e spesso mi sono trovata a chiedermi perché io ho avuto questa fortuna e lui no”.