Zazzeri: “Mio babbo mi ha trasmesso la passione per la Fiorentina e per Batistuta. Vi svelo un aneddoto curioso su Babacar”

L’argento olimpico del nuoto fiorentino Lorenzo Zazzeri, grande tifoso viola, è stato ospite del format della Fiorentina “Viola bacia tutti“, in cui ha raccontato come vive la propria passione per la squadra della sua città. Di seguito un estratto dei suoi aneddoti:

“La prima volta che sono andato allo stadio avevo 5 anni con mio babbo. Anche se adesso non trovo sempre il tempo, seguo comunque tutte le partite sul cellulare. Mio babbo mi ha trasmesso anche la passione per Batistuta, il mio calciatore preferito. L’ho sempre visto come uno che faceva cose fuori dal comune“.

Un ricordo curioso sulla Fiorentina: “Babacar veniva nella mia stessa scuola media e una volta a scuola gli feci un tunnel e poi gol. Scherzando gli dissi che non sarebbe mai arrivato alla Fiorentina“.