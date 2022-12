Zbinden: “Cabral vale ogni singolo centesimo che la Fiorentina ha speso per lui. E’ elegante e ha fiuto per il gol, dategli tempo e fiducia”

Ruedi Zbinden è colui il quale ha portato Arthur Cabral dal Brasile alla Svizzera. E’ stato lui a visionarlo in patria e a convincerlo poi a firmare per il Basilea, laddove in seguito la Fiorentina lo ha pescato per sostituire Dusan Vlahovic.

“Aveva una postura elegante che lo portava a svariare su tutto il fronte d’attacco – ha dichiarato Zbinden al Corriere dello Sport-Stadio – Arthur è una punta che fiuta il gol: sa essere al posto giusto al momento giusto. Serve però garantirgli due cose: tempo e fiducia. A Basilea non era sotto pressione come a Firenze”.

E ancora: “Ci aggiungo anche il fatto che chi a Firenze ha preceduto Cabral era in grado di segnare almeno un gol a partita (Vlahovic, ndr): il paragone con il passato non è stato utile. Se ritengo che valga i 15 milioni pagati dalla Fiorentina un anno fa? Sì, al 100%. Ogni singolo centesimo“.