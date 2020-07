Zekhnini saluta il Twente e torna alla Fiorentina

L’attaccante norvegese della Fiorentina, Rafik Zekhnini, ha salutato il Twente e i suoi tifosi, dedicando loro un messaggio sui social: “Cari Tukkers. Voglio dirvi grazie per questi due fantastici anni che ho passato nel club. Voglio dire grazie anche a tutti i miei compagni di squadra, allo staff e specialmente ai tifosi per tutto il supporto che mi hanno dato in questo periodo. Vi auguro buona fortuna”.

Finito questo periodo di prestito in Olanda, Zekhnini torna dunque alla Fiorentina, che dovrà ripiazzarlo altrove, anche perché non rientra nei piani tecnici della società.