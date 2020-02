Zeman: “I due rigori dati alla Juventus ci possono stare. In passato sono successe tante altre cose…”

L’allenatore Zdenek Zeman ha parlato a margine della premiazione della Panchina d’Oro: “Le parole di Commisso? Ho visto la partita, sono due rigore che si possono dare. In passato sono successe tante altre cose, questi due rigori potevano essere dati e così è stato. Ripercussioni verso la Fiorentina? Non credo, alla prossima partita la Viola vincerà e non ci saranno più problemi. Prima era usanza che si lamentava di più poi veniva aiutato la partita dopo. Con la Var adesso non è più così. E’ uno strumento che aiuta a decidere e dà una mano in più”.