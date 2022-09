Zeman: “Italiano è cresciuto con me. Firenze una delle piazze più difficili per fare calcio, ha vinto poco nella storia”

Protagonista al Festival dello Sport di Trento, Zdenek Zeman ha parlato a Tmw anche di Vincenzo Italiano, da molti visto come suo discepolo:

“Lui è cresciuto con me, a Licata, poi lui dice che mi ha seguito e ha fatto un buon lavoro. Firenze è sempre una delle piazze più difficili per fare calcio, ha vinto poco e niente nella storia. Però spero che lui possa far fare prestazioni alla sua squadra all’altezza”.