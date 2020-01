Zeman: “Lo sfogo di Gasperini contro i tifosi della Fiorentina? Gli allenatori vengono spesso offesi e reagire non cambia niente. Montella ha fallito perché…”

L’ex allenatore di Roma, Lazio e Foggia, Zdenek Zeman, intervistato da Tuttomercatoweb, ha preso posizione sulle esternazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, contro i tifosi della Fiorentina: “Penso che nel calcio succede spesso che giocatori o allenatori vengano offesi. Ma reagire non cambia niente. Molti allenatori vogliono fare ad esempio i simpatici e non ci riescono. Altri non se la tengono e la dicono”.

Sul fallimento di Montella in viola ha dichiarato: “Penso che l’anno scorso la squadra non fosse competitiva. Fino all’arrivo di Ribery era in difficoltà, poi ora il francese si è fatto male e manca un pezzo importante. Però adesso è migliorata. Con Iachini c’è più lotta, quello è importante visto che c’erano problematiche. Se c’è voglia di raggiungere qualcosa si migliora. Calcisticamente però non penso siano migliorati”.