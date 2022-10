Zenga: “Contro questa Fiorentina, la vittoria dell’Inter vale di più. La squadra viola non merita questa classifica”

Attraverso il suo canale You Tube, l’ex portiere Walter Zenga ha commentato la partita di ieri sera tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole:

“La Fiorentina non merita 10 punti in classifica, perché è una buona squadra. Ieri sera nella vittoria dell‘Inter bisogna considerare anche che Terracciano ha fatto due-tre parate importanti, al contrario di Onana non me ne ricordo. Al di là di questo i nerazzurri avevano iniziato già benissimo con il pallone perso da Biraghi e l’intervento del portiere viola su Lautaro. L’Inter è tornata squadra, sa essere compatta, un gruppo che lotta e si aiuta nei momenti difficili. Contro questa Fiorentina la vittoria dell’Inter assume ancora più un carattere di merito”.