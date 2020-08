Zenga: “I ragazzi della Primavera dovrebbero guardare Ibra e Ribery e chiedersi come sono arrivati a giocare ancora alla loro età”

Nella conferenza che precede Milan-Cagliari, il tecnico dei sardi Walter Zenga ha commentato Ibrahimovic, tirando in ballo anche Ribery: “Credo che tutti i ragazzi della Primavera che guardano i vari Ibra, Ribery e altri che continuano a giocare a un’età avanzata devono chiedersi come ci sono arrivati a questo punto della carriera: il talento non basta, servono continuità e tante altre attenzioni. Ibra e gli altri vanno ammirati perché c’è sempre professionalità e continuità pari al 100%. Se ripenso ai miei tempi, bisognerebbe vedere i campioni di allora con questo calcio: penso che Diego Maradona avrebbe fatto il doppio dei gol”.

