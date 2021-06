Zenga: “Mi dispiace per Gattuso, trova sempre situazioni poco piacevoli come ora alla Fiorentina”

Walter Zenga, ex portiere di Inter ed ex allenatore tra le tante di Crotone e Cagliari, ha commentato a Sky Sport la rottura avvenuta tra la dirigenza della Fiorentina e l’allenatore Rino Gattuso: “Reputo Rino una persona di spessore, lo ammiro e c’è grande rispetto. Mi dispiace molto per lui, perché trova sempre situazioni poco piacevoli. Creta, Palermo, Napoli e ora Firenze”.