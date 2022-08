Zero gol e poche emozioni nel pomeriggio di Serie A: finisce a reti bianche in Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finiscono senza troppe emozioni le due partite di questo pomeriggio di Serie A. Due pareggi a reti bianche tra Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Unica nota degna di nota una follia di Nehuén Pérez, che allo scadere del primo tempo rifila un calcione a Mazzocchi della Salernitana e lascia l’Udinese in 10 uomini per tutto il resto della partita. Primi punti per friulani e campani, primi in classifica con ua partita in più invece Torino e Lazio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Torino 4. Lazio 4, Napoli 3, Juventus 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Roma 3, Spezia 3, Salernitana 1, Udinese 1, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Empoli 0, , Sampdoria 0, Verona 0, Sassuolo 0.