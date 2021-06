Un punteggio largo ma una partita in realtà molto sofferta, quella che ha visto la vittoria del Portogallo per 3-0 sull’Ungheria all’esordio ad Euro 2020. Punteggio sullo 0-0 fino all’84, prima dell’autogol di Orban e poi subito dopo la doppietta di Ronaldo, su rigore e su azione. Nessun minuto in campo per Sergio Oliveira e Guedes, obiettivi della Fiorentina in questo mercato.