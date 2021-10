Zeytullaev: “Non c’è fiducia in Kokorin. Se vuole rimanere una riserva fino alla fine del suo contratto faccia pure, ma è una sua scelta”

L’ex attaccante della Juventus Ilyas Zeytullaev è stato chiamato per commentare quel che sta succedendo ad Aleksandr Kokorin nella sua esperienza alla Fiorentina: “Italiano punta a un calcio aggressivo e aperto – spiega su Championat.com – E per lui è importante per avere giocatori in perfetta forma fisica. Pertanto, suppongo, che uno dei motivi per il quale Kokorin non gioca partite intere da molto tempo sia questa. Per tornare al ritmo, dovrebbe giocare almeno 5-6 partite all’inizio. Ma non gli viene data una tale opportunità”.

E ancora: “Vlahovic ha rifiutato di rinnovare il contratto, ma nessuno dubita che sarà lui l’attaccante titolare. Sì, questa è una perdita enorme, ma sarà utilizzato lo stesso fino all’ultimo. Pertanto, Kokorin dovrà combattere con lui per conquistare un posto. Aleksandr ha giocato solo sette partite in nove mesi. È difficile mettersi in forma continuando così”.

E infine: “Prendiamo Shomurodov. È considerato il fulcro del progetto di Mourinho. Questo è un calciatore della prima squadra. Nel caso di Kokorin, tutto è diverso. Non c’è tutta questa fiducia in lui. E sarà difficile per lui guadagnarsela. Se vuole rimanere un giocatore di riserva fino alla fine del suo contratto, allora è una sua scelta”.