Ziliani: “Consigli per gli acquisti? Vendete il possibile e puntate tutto su Vlahovic, con lui non si può sbagliare”

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta su Twitter la prova di Dusan Vlahovic con tanto di doppietta contro la Lazio tirando il giocatore in mezzo alla prossima sessione di calcio mercato. Di seguito la sua riflessione e il Tweet originale: “CONSIGLI PER GLI ACQUISTI. Vendi tutto quello che puoi, risparmia tutto quel che riesci, taglia su ogni voce: poi metti tutto quel che hai su Vlahovic. Non puoi sbagliare”.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI. Vendi tutto quello che puoi, risparmia tutto quel che riesci, taglia su ogni voce: poi metti tutto quel che hai su #Vlahovic. Non puoi sbagliare.#FiorentinaLazio pic.twitter.com/yPttubWZHq — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 8, 2021