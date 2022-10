“Zitto e mosca”: Jovic spacca il girone di Conference… ma anche la tifoseria viola

Per riprendere un titolo dal cinema di casa nostra, è un po’ quanto è stato richiesto a Luka Jovic, protagonista a tutto tondo della settimana viola, da gol di sabato scorso contro l’Inter alla doppietta al Basaksehir. A far discutere è stata la sua esultanza con mano ‘a papero’ (a simulare il chiacchiericcio inappropriato) e le dita all’orecchio, quasi a voler polemizzare con chi l’aveva già bocciato. Gesti per altri messi in mostra anche davanti alla Curva Fiesole e sono molti coloro a non aver apprezzato e ad aver messo il serbo nel mirino, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. A coronamento di tutto ecco i fischi dopo la sostituzione di giovedì: un qualcosa di paradossale, considerato che per la prima volta l’attaccante aveva trovato la rete per due gare di fila. E ora c’è la classica spaccatura a Firenze: rimproverare Jovic o far finta di nulla, sperando che trovi almeno continuità sotto porta? Qualche risposta già da La Spezia, dove la Fiorentina avrà più di mille tifosi al seguito e l’occasione per l’ex Real di aggiornare ancora il tabellino.