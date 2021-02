Zola: “Nella lotta per non retrocedere c’è anche la Fiorentina. Lo Spezia gioca un bel calcio con protagonisti sconosciuti”

A Calciocasteddu.it ha parlato l’ex attaccante del Cagliari e del Chelsea Gianfranco Zola, che ha parlato anche della situazione in zona retrocessione. Queste le sue parole: “La zona retrocessione va dal Crotone alla Fiorentina, cinque o sette punti non sono tanti ma vanno recuperati in fretta. L’assenza dei tifosi? Ha avvantaggiato le neopromosse come Benevento e Spezia”

E sul prossimo avversario dei viola: “Lo Spezia gioca un calcio propositivo, fisico e organizzato con protagonisti sconosciuti. Era candidata alla Serie B, invece ha battuto il Milan e sta facendo molto bene”.