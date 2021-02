Zurkowski a segno nel derby toscano. Badelj acciuffa il pareggio allo scadere e permette al Genoa di superare la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

C’è anche un po’ di viola nel derby toscano tra Pisa ed Empoli terminato 1-1 all’Arena Garibaldi. Al vantaggio nerazzurro di Birindelli ha risposto l’ex viola Zurkowski al 71′ che ha fissato il punteggio in parità. Nel posticipo delle 18 di Serie A tra Genoa e Verona, la squadra di Ballardini ha acciuffato il pareggio all’ultimo secondo grazie ad un gol dell’ex viola Milan Badelj. Al vantaggio di Ilic, ha risposto Shomurodov al 49′ per i rosso blu. Faraoni al 61′ ha riportato in vantaggio la squadra di Juric. Con un gran destro al volo Badelj pareggia i conti e permette al Genoa di superare la Fiorentina in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma, Lazio,43, Juventus 42, Napoli, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Fiorentina 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.