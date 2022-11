Zurkowski al centro dei sogni di mercato di tante squadre italiane. E se ne aggiunge un’altra alla lista. La situazione

Il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski non ha trovato spazio sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Il polacco, attualmente impegnato con la propria Nazionale nel Mondiale in Qatar, è alla ricerca di un’avventura che possa dargli nuovi stimoli. E certamente l’attenzione nei suoi confronti non manca: sono tanti i club di Serie A che hanno messo gli occhi su di lui, dal ‘solito’ Empoli allo Spezia, ma anche Bologna e Torino.

Adesso c’è anche un’altra squadra interessata a Zurkowski, trattasi della Sampdoria, come riporta Gianlucadimarzio.com. I blucerchiati valuterebbero il classe ’97 per ricoprire più ruoli del centrocampo, ma non possono ancora affondare il colpo. La società è ancora in attesa di ufficializzare la figura del nuovo direttore sportivo e deve valutare le proprie condizioni economiche.