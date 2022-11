Zurkowski, c’è chi è già pronto ad accoglierlo a braccia aperte…

Szymon Zurkowski sta trovando, per diverse ragioni, poco spazio alla Fiorentina in questa stagione. Il centrocampista polacco a gennaio potrebbe lasciare Firenze per andare a giocare altrove e ci sono società già pronte ad accoglierlo.

Tra queste, secondo quanto riportato da La Nazione, troviamo lo Spezia, che già in estate aveva provato a prenderlo (al pari dell’Empoli). Secondo il quotidiano citato, il club di proprietà di Platek, potrebbe proporre alla Fiorentina questa formula: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.