Zurkowski, come cambia la vita in viola. Le nuove prospettive del polacco…salvo sorprese

Dopo una prima grande stagione ad Empoli, la prima vera da titolare in Serie A, Szymon Zurkowski non pensava probabilmente di essere subito messo in discussione. Il mancato riscatto da parte del club di Corsi ha sicuramente lasciato interdetto il calciatore, che ha fatto così ritorno alla Fiorentina. 4.5 milioni di euro per un nazionale ed elemento chiave della salvezza degli Azzurri non sembravano una cifra insormontabile. Ed ecco che la dirigenza viola e mister Italiano scelgono di portare il calciatore a Moena, forse anche un po’ sorpresi dalla decisione dell’Empoli.

Partenza in salita per Zurkowski in Trentino. L’ex Gornik rimedia un brutto pestone in uno dei primi allenamenti ed è costretto a rincorrere, saltando sedute ed amichevoli. Dopo il recupero, il centrocampista polacco inizia ad ingranare e regala ottime sensazioni nel 4-3-3 di Italiano. Tempi di inserimento, doti balistiche, fisicità da vendere e feeling con il gol tutt’altro che disprezzabile. Zurkowski evidenzia le qualità che gli hanno permesso di ritagliarsi un posto nella Polonia che andrà al Mondiale in Qatar. Oggi il calciatore fa parte della rosa della Fiorentina ed al momento le quotazioni della sua cessione sono fortemente in ribasso. La mezzala nata a Tychy non è in discussione, per caratteristiche e per l’attuale fisionomia del reparto centrale del campo.

Il mercato è ancora lunghissimo e certamente le sorprese sono dietro l’angolo. Zurkowski non può dormire sonni del tutto sereni se dovesse arrivare alla Fiorentina una proposta irrinunciabile, ma la permanenza in viola del polacco allo stato attuale è decisamente più probabile. Italiano sembra essersi convinto dell’utilità del calciatore nel suo scacchiere ed ora la partenza della mezzala classe ’97 è più difficile.