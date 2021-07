Zurkowski come Sottil: la Fiorentina non rinuncia al controllo del cartellino. La formula dell’affare con l’Empoli

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, Szymon Zurkowski è tornato all’Empoli dopo l’ultima stagione in prestito. Il centrocampista polacco si allena già agli ordini di Aurelio Andreazzoli, ma ancora l’ufficialità del suo trasferimento non è arrivata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la trattativa è andata in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli e di controriscatto a favore della Fiorentina. Si tratta della stessa formula usata nella passata stagione con il Cagliari per Riccardo Sottil. Il club viola non vuole perdere il controllo su Zurkowski e una stagione in A giocando con continuità sarà utile per capire se il polacco è un giocatore da Fiorentina o meno.