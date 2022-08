Zurkowski “cuore azzurro”: Il polacco rifiuta le altre destinazioni per tornare ad Empoli

L’arrivo di Barak non esclude Bajrami, adesso che il girone di Conference è una certezza. L’idea rimane viva e i contatti con l’Empoli altrettanto, visto che c’è pure l’accordo per Zurkowski che dalla Fiorentina tornerà in azzurro questa volta a titolo definitivo.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, per lui c’erano altri club italiani, come Spezia e Torino, ma il polacco ha deciso di rimanere in Toscana nel club di Fabrizio Corsi, in cui ha fatto ottime prestazioni e a cui é legato.