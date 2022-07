Zurkowski e quel “poco da studiare” secondo Italiano: ma intanto l’Empoli lo rivorrebbe

Tra i destini più dibattuti c’è sicuramente quello di Szymon Zurkowski, tra chi è rimasto folgorato dalla stagione empolese e chi lo vede poco incline al calcio di Italiano. Purtroppo a Moena il polacco è rimasto acciaccato ed è sceso in campo solo nel test con il Trento: su di lui però Italiano ha già le idee chiare, a dispetto di chi pensava che magari il tecnico dovesse ancora iniziare a conoscerlo. Lo stesso allenatore della Fiorentina ha fatto intendere chiaramente di aver già presente che tipo di giocatore sia il classe ’97, sul quale insomma c’è poco da studiare. E poi c’è l’Empoli che lo rivorrebbe e che ha però rinunciato al riscatto iniziale per lui: sempre viva l’ipotesi di un affare allargato a Bajrami, a meno che il presidente Corsi non ci ripensi e decida di offrire già una cifra consistente per lo stesso Zurkowski.