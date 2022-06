Zurkowski e un rientro inatteso che sa solo di ‘parcheggio’

Sembrava scontato (nel senso di ovvio, non di deprezzato) e invece il riscatto di Szymon Zurkowski da parte dell’Empoli non è arrivato e nelle casse della Fiorentina non sono entrati quei 4,5 milioni che difficilmente sarebbero stati superati dai circa 6 del contro-riscatto. La società viola infatti, sembra non aver intenzione di tenersi il centrocampista polacco, come scrive La Nazione, e per questo il suo rientro a Firenze in vista del ritiro di Moena sembra solo un parcheggio momentaneo in attesa di nuove destinazioni. L’ultima parola in ogni caso dovrebbe averla anche Italiano, ad oggi però alle prese con la propria di permanenza.