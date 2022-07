Zurkowski e un ritiro che non è andato come immaginato: la Fiorentina riflette

Nel corso della conferenza stampa di inizio luglio, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè aveva parlato in questi termini a proposito di Szymon Zurkowski: “Vogliamo vederlo, siamo curiosi di vederlo perché è un calciatore forte che ha tanto mercato. Ce lo hanno chiesto in tanti. Col mister abbiamo deciso di valutarlo, c’è ancora tanto tempo per il mercato”.

Il ritiro di Moena non è andato però come immaginato. Il polacco ha saltato buona parte degli allenamenti fatti nella prima settimana a causa di problemi fisici e anche nella mattinata odierna si è allenato individualmente.

Quella che doveva essere l’occasione per valutare Zurkowski si sta trasformando in un nulla di fatto, tant’è che ha saltato l’amichevole contro il Real Vicenza e il triangolare di sabato. La Fiorentina intanto continua a riflettere, in attesa di vederlo all’opera con più continuità.