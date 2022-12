Zurkowski e una lombalgia che sa molto di mercato: tre di Serie A sul polacco che con la Fiorentina ha chiuso

Prima la volontà, sbandierata anche a mezzo stampa, di “volerlo vedere e valutare da vicino”, dall’altra il mix tra i classici imprevisti e litigi sul mercato che ne hanno impedito il ritorno ad Empoli: per Szymon Zurkowski si è aperta una prima parte di stagione da incubo. Di mezzo anche diversi problemi fisici e poi una convocazione al Mondiale che non ne ha cambiato le sorti: tenerlo a forza non è stata certa l’idea più brillante tra le possibili. Anche ieri il polacco, che passa da un infortunio ad un altro a Firenze, era assente per una lombalgia: segnali anche di mercato però, come riporta Il Tirreno, con l’Empoli che tornerà alla carica e Samp e Salernitana che lo accoglierebbero volentieri.