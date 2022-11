Zurkowski ha le idee chiare sul futuro e la sua cessione potrebbe innescare un intreccio di mercato

Il Secolo XIX evidenzia sul proprio sito un intreccio di mercato che potrebbe riguardare anche la Fiorentina. Lo Spezia, da tempo, è interessato a Zurkowski, centrocampista viola in uscita dal club gigliato. Nell’ultima conferenza stampa al Mondiale, ha dichiarato: “Mi spiace per come stanno andando le cose con la viola. Spero che la situazione cambi quando tornerò dal Qatar”.

Ua speranza che, però, sembra portarlo lontano da Firenze. Zurkowski chiede spazio a Italiano o una cessione all’Empoli, che a quel punto potrebbe liberare Henderson. Quest’ultimo, contratto fino al 2025, potrebbe finire in prestito proprio allo Spezia con obbligo di riscatto a giugno.