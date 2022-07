“Zurkowski ha tutte le qualità per fare il salto e per imporsi alla Fiorentina, non è un giocatore da Empoli”

Quale futuro attende Zurkowski? Chi stravede per lui è il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, che ha detto in un suo intervento a Lady Radio: “Sarei molto contento se Zurkowski tornasse ad Empoli, ma mi sembrerebbe molto strano perché il polacco non è un giocatore da Empoli e dico questo con molto affetto. Ha tutte le qualità per poter fare un salto in questa stagione e per giocare nella Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Ha più qualità di Maleh, di Duncan, ne ha quasi quante Bonaventura. Ha i gol, ha gli assist, ha resistenza, ha gli inserimenti, probabilmente gli manca la visione di gioco, ma è giovane, si è costruito bene ad Empoli e ora deve provare a salire. Per altro è anche un giocatore di proprietà della Fiorentina, per cui…”.