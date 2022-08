Zurkowski: il polacco in missione, vuole la conferma con la maglia della Fiorentina

I giorni passano, la mezz’ala di qualità ancora non arriva e c’è chi sorride in casa Fiorentina…è Zurkowski, il centrocampista polacco che dopo due stagioni passate in prestito all’Empoli si sta giocando la permanenza in viola.

Il classe 1997 era stato dato per partente, per oggetto di scambio nella trattativa per arrivare a Bajrami dell’Empoli, ma al momento l’unica certezza è che Zurkowski è un giocatore della Fiorentina. Italiano lo sta valutando attentamente e sembra proprio che il polacco lo stia convincendo. Le prestazioni fin qui sono di livello: Zurkowski sta mostrando ottime doti atletiche, inserimenti e tatticismi che sembrano sposarsi con il progetto del tecnico.

Ogni giorno che passa le speranze del polacco di rimanere aumentano. L’impegno è costante e questo sin qui gli ha dato l’opportunità di essere spesso impiegato nelle amichevoli estive. Non che questo significhi molto, ma comunque è un attestato di stima da parte di Italiano che vuole valutare fino in fondo il potenziale di Zurkowski. Il polacco ci crede e potrebbe rivelarsi il colpo a sorpresa del centrocampo viola, in attesa che arrivi il fantasista richiesto dall’allenatore. D’altronde un’alternativa di qualità in più a centrocampo, in una stagione così anomala e ricca di impegni, può essere un vero e proprio asso nella manica.