Zurkowski intanto continua la sua strada in salita: a Empoli non lo vedono proprio

Con quella di ieri siamo a 6 panchine consecutive: per il momento il passaggio di categoria per Szymon Zurkowski non è servito a molto, dato che i minuti giocati con l’Empoli sono ancora fermi a zero. Il centrocampista polacco si è visto in Italia solo in due piccolissimi spezzoni con la maglia viola, prima di partire in prestito in direzione del club azzurro. Il campionato di Serie B non è facile ma è comunque ancora lungo e prima o poi una chance per il classe ’97 ci dovrà pur essere; certo se la Fiorentina sperava di poter capire un po’ meglio il suo valore, per il momento è rimasta delusa.