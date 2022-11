Zurkowski: “Mi dispiace di aver giocato poco con la Fiorentina. Spero che alla ripresa del campionato la situazione cambi”

In vista della partita contro l’Argentina che si giocherà mercoledì, il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski ha parlato dal ritiro della Polonia: “Mi dispiace molto di non aver trovato spazio nella prima parte di stagione con la maglia viola. Spero che alla ripresa del campionato questa cosa cambi. Quanto al Mondiale, finora non ho giocato ma sono contento che il mister mi abbia convocato. Ovviamente mi piacerebbe scendere in campo, non conosco nessuno che non vorrebbe farlo se ne avesse la possibilità”.

E poi ha aggiunto: “Siamo una squadra forte in cui tutti fanno il tifo per tutti, non importa se gioca uno o l’altro. La cosa più importante è vincere. Comunque in panchina siamo tutti pronti a dare il massimo se ci fosse bisogno del nostro contributo, anche se ovviamente stare fuori non piace nessuno e sicuramente un po’ di rammarico c’è”.