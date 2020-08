Si è giocato questa sera il primo play off di Serie B, che vedeva protagoniste Chievo e Empoli. La partita è finita 1-1, risultato che ha permesso di passare il turno ai veronesi in virtù del miglior piazzamento in classifica. Nell’Empoli non ha giocato il centrocampista della Fiorentina Zurkowski, tenuto in panchina per tutto il match dall’allenatore Pasquale Marino.

