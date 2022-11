Zurkowski piace a diverse in Serie A: anche il Torino lo mette nel mirino

Contro il Riga, per Zurkowski una delle poche occasioni concesse da Vincenzo Italiano al polacco in questa prima parte di stagione. Il centrocampista della Fiorentina non ha trovato molto spazio, vista anche la fitta concorrenza nel suo ruolo e a gennaio potrebbe trovare un’altra sistemazione. A seguirlo sono diverse squadre di Serie A: dallo Spezia, al solito Empoli, passando per il Bologna e infine il Torino.

Tuttosport si concentra proprio sull’interesse dei granata per il polacco, visto che con la Fiorentina c’erano già stati contatti in estate. Se non cambierà idea il giocatore, la partenza sembra ad oggi scontata e ogni formula sembra percorribile. Dal prestito di sei mesi, alla cessione definitiva. Parola alla società viola.