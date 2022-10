Zurkowski prigioniero della Fiorentina: il Mondiale sarà la chance per trovare una scappatoia

Uno dei grandi misteri della stagione della Fiorentina è l’impiego di Szymon Zurkowski. Il giocatore, rimasto in estate nonostante il forte pressing dell’Empoli, non rientra nei piani di Italiano e Il Tirreno dedica spazio alla sua situazione. Al momento, infatti, il polacco è di gran lunga il giocatore meno utilizzato nella rosa viola nonostante gli ottimi numeri registrati la scorsa stagione. Zurkowski non ha nascosto di voler restare nel club di Corsi, così come il presidente azzurro non ha fatto mistero di gradire questa soluzione.

Alla dirigenza gigliata piaceva Bajrami, poi Parisi, che però l’Empoli non voleva cedere e così la Fiorentina si è tenuta “in ostaggio” il polacco, senza riuscire poi a piazzarlo altrove nei minuti finali del mercato. Zurkowski allora rimarrà a guardare gli altri giocare almeno fino a gennaio, con l’ipotesi del ritorno in azzurro improbabile, dato lo screzio tra Corsi e Barone. Quindi altre ipotesi restano lo Spezia, col quale la Fiorentina ha buoni rapporti, o il Bologna, oppure un campionato estero. Perché Szymon quasi sicuramente farà i Mondiali e con delle buone partite potrebbe trovare altri estimatori.