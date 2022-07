Zurkowski può convincere Italiano: Moena sarà il banco di prova. La Fiorentina aspetta le big per Milenkovic

Si è acceso il calciomercato della Fiorentina. Dopo l’ufficialità del primo acquisto, Rolando Mandragora dalla Juventus, ieri è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo Daniele Pradè, che ha fatto chiarezza su molte situazioni. Ha parlato anche del centrocampo; in particolare, di Szymon Zurkowski, che rientra dal prestito all’Empoli e sul quale Pradè ha smentito una possibile cessione. Almeno prima di Moena.

Il polacco sarà valutato nel ritiro estivo della Fiorentina, dal 10 al 24 luglio. L’Empoli lo vorrebbe riportare dalle parti di Monteboro e ci sarebbe anche un interesse del Bologna. Queste sirene, tuttavia, non sono prese in considerazione: Zurkowski ha tutte le carte in regola per convincere Italiano.

Ci sono state parole anche sul fronte difesa. Nikola Milenkovic è l’uomo mercato della Viola e non è da escludere una sua possibile cessione, come lo stesso Pradè ha affermato. La Fiorentina attende la big che sia pronta a spendere la giusta cifra per lui (intorno ai 15 milioni di €): per ora l’Inter è in vantaggio su tutte. Intanto, si cominciano a cercare altri profili, a partire da Marlon e Acerbi.