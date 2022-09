Zurkowski riscopre il piacere del campo e la sua Polonia batte il Galles in Nations League

Reduce da una serie di week end tetri a Firenze, Szymon Zurkowski ha ritrovato un po’ di serenità in Nazionale dove ha contribuito alla vittoria della sua Polonia in casa del Galles. Decisivo un gol di Swiderski su assist splendido di Lewandowski. Per il centrocampista della Fiorentina 83 minuti in campo in un tridente mediano completato da Krychowiak e Zielinski. Da vedere se e quanto lo vorrà sfruttare anche Italiano in viola, dopo i problemi fisici di inizio stagione.