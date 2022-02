Zurkowski segna, ma una doppietta di Vlahovic piega l’Empoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso la quarta partita della 27esima giornata di Serie A: al Castellani l’Empoli di Andreazzoli attendeva la Juventus di Max Allegri. Dopo un primo tempo equilibrato il risultato finale è 2-3 per gli ospiti.

Parte bene la Juventus che va in vantaggio al 32′: Kean è bravo a sfruttare un cross di rapito e a superare Vicario con un colpo di testa. Gli azzurri non mollano e in poco tempo trovano il pareggio grazie a Zurkowski: al 40′ il giocatore di proprietà della Fiorentina, mette in porta un rimpallo nell’area di rigore di Szczesny. Pareggio che dura poco perché nel recupero si scatena Vlahovic: il serbo è bravo trovare il raddoppio con un preciso diagonale. Nella ripresa le due squadre provano ad avere la meglio, ma a chiudere la partita sono gli uomini di allegri: nuovamente con Vlahovic che con un pallonetto chiude il match e regala 3 punti importantissimi alla Juve. Inutile infatti il gol di La Mantia a 15 minuti dal termine.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter 55, Napoli 54, Juventus 50, Atalanta 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37, Torino 33, Sassuolo 33, Bologna 32, Empoli31, Sampdoria, Spezia, Udinese 26, Venezia, Cagliari 22, Genoa 17, Salernitana 15.