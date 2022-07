Dopo giorni di sedute differenziate per un pestone ricevuto da Cabral, è tornato parzialmente in gruppo Szymon Zurkowski.

Come sottolinea La Nazione, ieri pomeriggio ha disputato parte dell’allenamento con i compagni per poi dedicarsi ad una serie di allunghi. Il centrocampista prova a recuperare il terreno perduto: per lui è in gioco la conferma.